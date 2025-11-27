NPU zasegel večjo količino drog, prostost odvzeli enemu moškemu

Z Generalne policijske uprave (GPU) so danes popoldne sporočili, da so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada v kriminalistični preiskavi zasegli večje količine različnih prepovedanih drog in s tem uspešno preprečili njihovo nadaljnjo preprodajo. 26. novembra 2025 so tudi odvzeli prostost 31-letnemu slovenskemu državljanu, ki je, kot so zapisali, za hrambo in trgovanje s prepovedanimi drogami uporabljal stanovanje na območju slovenske prestolnice.

»Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Ljubljani sta bili izvedeni hišni preiskavi, kjer je bilo zaseženih 12 kg prepovedane droge kokain, 25 kg amfetamina, 7 kg konoplje rastline, preko 20.000 tablet ekstazija, več kot 21.000 tablet - zdravil, ki vsebujejo substance, razvrščene kot prepovedane droge, več žele bonbonov z vsebnostjo ekstrakta konoplje in elektronskih cigaret (vejp) z vsebnostjo THC, posebne naprave za neupravičeno proizvodnjo in prodajo prepovedanih drog ter polavtomatsko pištolo Glock, s pripadajočimi naboji in dušilcem zvoka,« so z GPU natančno opisali zaseg.

FOTO: GPU

Privlačne mlajši populaciji

Dodali so, da so prepovedane snovi v obliki žele bonbonov in elektronskih cigaret vejp zaradi svoje oblike in okusov zelo privlačne mlajši populaciji. Za to populacijo pa so tudi lahko precej škodljive. »Gre za izjemno nevaren pojav, saj so takšni izdelki izdelani v obliki vsakdanjih potrošniških izdelkov, ki lahko za mladostnike predstavljajo še toliko večje tveganje, saj lahko povzročijo resne zdravstvene zaplete, v nekaterih primerih tudi trajne posledice,« so še zapisali.