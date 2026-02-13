  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TIK PRED VOLITVAMI

NSi označuje pregon svojih članov v zadevi Knovs kot montiran in politično motiviran

Knovs v središču spora, NSi in pravni strokovnjaki nasprotujejo postopku.
FOTO: Leon Vidic/Delo
FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, A. G.
 13. 2. 2026 | 19:17
 13. 2. 2026 | 19:17
5:06
A+A-

NSi je v zvezi s pregonom štirih njenih članov v zadevi Knovs za pravno mnenje zaprosila Ernesta Petriča in Ludvika Toplaka. Ta menita, da tak pregon povzroča krnitev opravljanja parlamentarnega nadzora z učinkom zastraševanja. V NSi pa so v pismu tožilstvu primer označili za zavožen do te mere, da ga je mogoče opredeliti le kot montiran. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst NSi, obtoženi so zlorabe uradnega položaja ali pravic. 

NSi je v zvezi s tem prosila za pravno mnenje nekdanjega ustavnega sodnika Ernesta Petriča in ustavnega pravnika Ludvika Toplaka. V njem med drugim izpostavljata, da zakon o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb v svojem 33. členu omogoča vsakemu državljanu, da poda pobudo za nadzor v primeru sumov za nezakonito uporabo prikritih preiskovalnih sredstev. »Nobena določba slovenskega pravnega reda ne določa, da člani ali simpatizerji katerekoli politične stranke ne bi smeli podati tovrstne pobude ali da se taka pobuda ne bi smela obravnavati. Prav tako nobena določba ne določa, da člani političnih strank, ki so zastopane v Knovsu, ne smejo dajati tovrstnih pobud,« sta navedla.

Če bi možnost, da se preveri obstoj nezakonite uporabe nadzorovanih ukrepov, odvzeli (opozicijskemu) članu Knovsa ali članom opozicijske politične stranke, bi s tem nasprotovali samemu namenu vzpostavitve in organizacije obstoječega sistema parlamentarnega nadzora, menita. Celo več. »Člani Knovsa so bili namreč dolžni nemudoma ukrepati, ko so bili seznanjeni z možnostjo, da se celo opozicijskim poslancem državnega zbora prisluškuje,« sta prepričana.

Kritična sta tudi do dejstva, da je bil obtožni predlog po nadzoru, opravljenem leta 2023, vložen nekaj dni pred začetkom volilne kampanje, »ko so poslanci politično še posebej ranljivi«. Po njunem mnenju to »dodatno krepi dvom v namen takega postopanja tožilstva«. »Pregon poslanca, ki je za nadzor v skladu z zakonom in poslovnikom glasoval oziroma ga izvedel, povzroča krnitev opravljanja legitimnega in zakonitega parlamentarnega nadzora z učinkom zastraševanja. Vse to pa prinaša izjemno negativne posledice na delovanje sistema zavor in ravnovesij, delitve oblasti in načela demokratične državne ureditve,« še menita Petrič in Toplak. »Očitno zlorabo specializiranega državnega tožilstva v predvolilne namene, do katere je prišlo, ko je tožilka po dveh letih zavlačevanja šele tik pred volitvami sprožila kazenski postopek zoper štiri poslance opozicijske NSi«, je v javnem pismu obsodil tudi nekdanji ustavni sodnik Matevž Krivic.

Ali so položaj zlorabili tudi obtoženi?

Na vprašanje, ali so položaj zlorabili tudi obtoženi, pa je po njegovem mnenju mnogo bolj zapleteno in mejno vprašanje. »Po mojem mnenju je odgovor na to vprašanje prej ne kot da. A naj bolj kompetentno od mene odgovorijo nanj kazenskopravni strokovnjaki in na koncu, če obtožba ne bo umaknjena, seveda sodišče, toda ne pod pritiskom predvolilnih strasti in emocij,« poziva. Kakšen bo dejanski učinek dogajanja in koliko volivcev bo od NSi odvrnilo ali pa »kot žrtvi zlorabe morda celo pritegnilo«, sicer ne bo mogoče zanesljivo ugotoviti, zastruplja pa že tako pregreto predvolilno ozračje, meni Krivic.

Do ravnanja tožilstva so bili sicer kritični tudi v NSi. Štirje obtoženi - Jernej Vrtovec, Matej Tonin, Jožef Horvat in Janez Žakelj - pa so januarja, tedaj še kot osumljeni, na tožilstvo poslali dopis, v katerem so med drugim zahtevali končanje predkazenskega postopka. »Menimo, da ta proces meče izjemno slabo luč na status večstrankarskega sistema in ogroža temelje demokratičnih procesov v Republiki Sloveniji. Uporaba tega procesa za namen političnega obračunavanja tik pred ali kar med volitvami v letu 2026 bo lahko drastično negativno vplivala na položaj pravosodja, saj bodo institucije pravosodja razumljene v javnosti zgolj še kot orodje v rokah politično-kapitalskih elit,« so med drugim zapisali v dopisu.

Ocenili so, da ta postopek »v nobenem pogledu ne koristi položaju pravne države« in da je »v javnosti že sedaj politično in drugače tako obremenjen in nesmiseln, da bi ga bilo potrebno že zaradi tega ustaviti«. »Verjetno res nekje obstajajo politične težnje in politični argumenti za nadaljevanje pregona, vendar pa se je potemtakem potrebno vprašati, kam vsi skupaj gremo, če politični argumenti prevladujejo nad argumenti prava. Primer je že sedaj zavožen do te mere, da ga je mogoče opredeliti zgolj kot montirani/kafkovski proces,« so še zapisali. Prepričani so tudi, da podatek, da se določenemu posamezniku ne prisluškuje, ne more biti tajen, ker ne varuje ničesar, kar bi bilo ogroženo z razkritjem takšne informacije.

Več iz teme

KnovsNSiSlovenijapravno mnenje
ZADNJE NOVICE
20:22
Bulvar  |  Zanimivosti
VZTRAJA PRI SVOJIH TRDITVAH

Ameriški kongresnik prepričan: »Vesoljci imajo podvodne baze na Zemlji«

Tim Burchett trdi, da ameriška vlada skriva resnico.
13. 2. 2026 | 20:22
20:18
Novice  |  Slovenija
DOLGOTRAJNA OSKRBA

Mesec pojasnjuje razkorak: Dolgotrajna oskrba ni več vprašanje denarja iz žepa

ESS opozarja na porabo sredstev za dolgotrajno oskrbo.
13. 2. 2026 | 20:18
20:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kateri meseci prinašajo največ uspeha

Čas, v katerem smo rojeni, vpliva na našo osebnost, zdravje in celo na našo kariero.
13. 2. 2026 | 20:00
20:00
Lifestyle  |  Stil
MILENA SVETUJE

Kako je lahko petnajst let skrivala, da me tako sovraži

Pisala nam je bralka, ki je v šoku po tem, ko ji je prijateljica zarila nož v hrbet.
Milena Miklavčič13. 2. 2026 | 20:00
19:58
Novice  |  Slovenija
KOFETARICA RAZBURJA

Bivša Janševa izlila gnev: »Brigajte se vi za Fotopub. Tam so bile zlorabljene preštevilne mlade "kofetarice"«

Mojca Škrinjar se je odzvala na besede Aste Vrečko glede nenavadne vloge ene najbolj znanih slovenskih umetnin.
13. 2. 2026 | 19:58
19:35
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Teh pet horoskopskih znamenj sovraži dan zaljubljencev

Nekatera horoskopska znamenja praznik zaljubljencev dojemajo kot dan, ki s sabo prinaša preveč pričakovanj in premalo pristnosti.
13. 2. 2026 | 19:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki