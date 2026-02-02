Nujen klic dobili ob 3:56, zagorelo na ekološkem otoku v naselju Loke

Policisti so bili ob 3:56 obveščeni o požaru na ekološkem otoku v naselju Loke. Gasilci so požar gasili, policisti pa so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da so v celoti pogoreli 4 zabojniki za odpadke, materialna škoda pa znaša okoli 1400 evrov. Policisti PP Nova Gorica zadevo preiskujejo kot sum storitve kaznivega poškodovanja tuje stvari.