POŽAR

Nujen klic dobili ob 3:56, zagorelo na ekološkem otoku v naselju Loke

Policisti PP Nova Gorica zadevo preiskujejo kot sum storitve kaznivega poškodovanja tuje stvari.
FOTO: Arhiv
FOTO: Arhiv
M. U.
 2. 2. 2026 | 18:10
0:42
A+A-

Policisti so bili ob 3:56  obveščeni o požaru na ekološkem otoku v naselju Loke. Gasilci so požar gasili, policisti pa so z ogledom kraja in zbiranjem obvestil ugotovili, da so v celoti pogoreli 4 zabojniki za odpadke, materialna škoda pa znaša okoli 1400 evrov. Policisti PP Nova Gorica zadevo preiskujejo kot sum storitve kaznivega poškodovanja tuje stvari.

