Nujna intervencija v Ljubljani: bralec pravi, da je prišlo približno šest gasilskih vozil (FOTO)

Na Pavšičevi ulici v Ljubljani je danes zvečer prišlo do požara. Bralec Aco, ki je na prizorišču požara, nam je sporočil, da je zagorela streha stavbe, ki se prenavlja. Po njegovi oceni je na lokaciji pet ali šest gasilskih vozil. Da je danes zvečer prišlo do požara v stanovanjski stavbi na območju Ljubljane, poroča tudi Uprava republike Slovenije za zaščito in reševanje. O točni lokaciji požara še ne poroča, je pa po njihovih informacijah do njega prišlo ob 19.51.

Požar v Ljubljani FOTO: Bralec Aco

Bralec nam je ob tem poslal tudi dve fotografiji, na katerih lahko vidimo, da je na prizorišče požara poleg več gasilskih vozil prišlo tudi več policijskih vozil. Za dodatne informacije smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana. Ko jih prejmemo, vam jih sporočimo.