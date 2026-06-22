Nujno! Izginil je Bojan (40), nazadnje so ga videli pred ZD Trebnje

Policisti so bili danes obveščeni, da pogrešajo 40-letnega Bojana Zupanca s Homa pri Šentrupertu. Pogrešani se od nedelje okoli 4. ure zjutraj ni vrnil domov. Nazadnje so ga videli pred Zdravstvenim domom Trebnje.

Opis pogrešanega

Bojan Zupanc je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in ima kratke temnejše lase. Oblečen naj bi bil v polo majico s svetlo-temnimi vodoravnimi črtami, temnejše dolge hlače in temno obutev. Pri sebi naj bi imel mobilni telefon. Policisti so opravili pregled ožje in širše okolice, vendar pogrešane osebe doslej niso našli. Po doslej zbranih obvestilih je pogrešani v zadnjem obdobju večkrat omenjal možnost odhoda v Avstrijo.

Vse, ki bi pogrešanega opazili, ali bi imeli kakršnekoli informacije o tem, kje se nahaja, prosijo, da to nemudoma sporočijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.