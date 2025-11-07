Nujno! Izginil je Ivan (76), nazadnje so ga videli na avtobusu proti Bohinju

Dolenjski policisti so bili obveščeni, da svojci od 28. 10. pogrešajo 76-letnega Ivana Kobeta iz Želebeja v občini Metlika. Po do sedaj zbranih obvestilih naj bi takrat peš odšel v Metliko, od tam pa naj bi se z vlakom odpeljal do Ljubljane in naprej z avtobusom proti Bohinju.

Ivan Kobe je vitke postave in visok 165 cm. Ob odhodu od doma je bil oblečen v črno usnjeno jakno in črne hlače, pri sebi je imel aktovko.

Prosijo vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.