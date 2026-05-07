Nujno! Izginila je Fjolla (19), nazadnje so jo videli v Slivnici

Policisti PP Rače so sprejeli prijavo o pogrešani Fjolli Qunaj, doma iz Radizela.

Opis pogrešane

Visoka je 160 cm, suhe postave, do ramen segajočih črnih las; oblečena je bila v črne oprijete pajkice, črno jakno, pod katero je imela belo kratko majico. Nazadnje so jo videli v sredo okoli 18.00, na Mariborski cesti v Slivnici.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113, oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.