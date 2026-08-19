Nujno! Kam je izginil Mario (38) iz Lendave?

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Svojci pogrešajo 38-letnega Maria Hozjana iz Lendave. Pogrešani se je z gorskim kolesom rumene barve odpeljal neznano kam, oblečen je bil v kratke hlače in črno majico, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.
Policisti vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o pogrešanem, prosijo, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113, na najbližjo policijsko postajo ali na anonimni telefon policije 080 1200.
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