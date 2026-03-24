Nujno! Kam je izginila Ksenja (51)? Nazadnje so jo videli pred štirim dnevi

Policisti Policijske postaje Lenart iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšla Ksenja Pilih, stara 51 let, iz območja Lenarta v Slovenskih Goricah.

Pogrešana je bila nazadnje videna 20.3. 2025 ob 5. uri.

Osebni opis

Ksenja Pilih je visoka približno 155-160 cm, suhe postave, ima rdečkaste ravne lase, segajoče do ramen. Pri sebi ima nahrbtnik, zelene barve.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.