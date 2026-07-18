Nujno obvestilo! Izginil je Alojz (68) iz Kidričevega

Policisti policijske postaje Ptuj so sprejeli prijavo, da pogrešajo Alojza Podvrška (68) doma iz Kidričevega.

Opis

Oblečen je v kratke jeans hlače in majico neznane barve, obut v modre Adidas čevlje. Je suhe postave, ima kratke sive lase na prečko na stran, močne sive brke, dioptrijska očala. Nazadnje je bil viden, 17. 7. 2026, okoli 9. ure, v Kidričevem

Vse, ki bi pogrešanega opazili ali kar koli vedeli o izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko policije za komunikacijo v sili 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.