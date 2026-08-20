Nujno obvestilo! Izginil je Damjan (43), nazadnje so ga videli včeraj zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki

Policisti Policijske postaje Cerknica so bili obveščeni, da je pogrešan 43-letni Damjan Kovač.

Nazadnje so ga videli včeraj zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki

Damjan je visok okoli 170 cm, kratkih črnih las, ima črne brke in brado. Oblečen je v črno majico s kratkimi rokave in črne delavne hlače, obut je bil v temnejše natikače. Nazadnje je bil viden včeraj zvečer na območju Borovnice pri Vrhniki.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Cerknica na (01) 709 06 70, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.