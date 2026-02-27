Nujno obvestilo! Izginil je Marjan (29), na desni strani obraza ima temnejše znamenje ter zatikajoč glas

Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni o pogrešani osebi:

Gre za 29-letnega Marjana Puca.

Na desni strani obraza ima temnejše znamenje ter zatikajoč glas

Marjan je visok okoli 175 cm, suhe postave, pobrit po glavi, na desni strani obraza ima temnejše znamenje ter zatikajoč glas. Nazadnje je bil viden oblečen v temnejši pulover ter športne hlače in obut v bele športne čevlje. Pri sebi ima siv nahrbtnik.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.