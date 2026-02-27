Nujno obvestilo! Izginil je Marjan (29), na desni strani obraza ima temnejše znamenje ter zatikajoč glas

Galerija
Policisti Policijske postaje Domžale so bili obveščeni o pogrešani osebi:
Gre za 29-letnega Marjana Puca.
Marjan je visok okoli 175 cm, suhe postave, pobrit po glavi, na desni strani obraza ima temnejše znamenje ter zatikajoč glas. Nazadnje je bil viden oblečen v temnejši pulover ter športne hlače in obut v bele športne čevlje. Pri sebi ima siv nahrbtnik.
Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.