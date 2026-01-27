Nujno obvestilo! Izginil je Pavel (42), nazadnje so ga videli, ko je odšel od doma proti Zgornji Kungoti

Galerija
Policisti PP Šentilj obravnavajo pogrešanje 42-letnega Pavla Ranerja s Kozjaka nad Pesnico. Nazadnje so ga opazili 26. januarja okrog 6.30, ko je peš odšel od doma v smeri proti Zgornji Kungoti.
Moški, suhe postave, visok okoli 175 cm, ima rdeča lica, rdeče kratko pristrižene lase in brado. Oblečen je v bundo, rjave barve, svetlo modre jeans hlače, črno kapo s sivim robom in obut v delavske visoke čevlje.
Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na številko 113.
