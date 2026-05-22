Nujno obvestilo! Izginil je Uroš (35), nazadnje so ga videli včeraj zvečer

Od včeraj pogrešajo 35-letnega Uroša Pirša iz Brecljevega, na območju Policijske postaje Šmarje pri Jelšah, so navedli na PU Celje.

Uroš je visok okoli 180 cm, je srednje postave in ima kratke rjave lase.

Nazadnje so ga videli sinoči, okoli 22. ure, ko je odšel od doma.

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da to sporočijo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.