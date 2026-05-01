Nujno obvestilo! Izginila je 14-letna Ana iz Gorenje vasi

Policisti Policijske postaje Škofja Loka so bili okoli 16. ure, obveščeni o pogrešani mladoletni osebi. To je 14-letna Ana Pikelj Gorenje vasi - Reteče v občini Škofja Loka. Domači so imeli s pogrešano nazadnje stik 28. aprila 2026, okoli 17. ure, na območju Medvod.

Opis pogrešane

Ana Pikelj je visoka okoli 160 cm, suhe postave, dolgih ravnih svetlo rjavih las. Oblečena je bila v bel pulover s kapuco in črne hlače. Obute je imela bele Nike superge. S seboj je imela črno torbico.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.