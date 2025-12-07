Policisti Policijske postaje Maribor II iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšla 81-letna Kristina Hojs iz Maribora. Pogrešana je bila nazadnje videna v soboto ob 15.30 uri, doma na Begovi ulici 44 v Mariboru.

Osebni opis

Kristina Hojs je visoka približno 172 cm, suhe postave, ima bele lase, oblečena v temno modro dežno vetrovko, sivi pulover in rdečo bluzo, temno modre hlače, modra kapa s šiltom, sive čevlje, s seboj ima palico (ročaj metle) za pomoč pri hoji in je ob hoji sključena malenkost naprej. Oseba je dementna in se težje znajde v času in prostoru.

Vse, ki bi pogrešano osebo opazili, ali kar koli vedeli o njenem izginotju prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na 113 oz. na anonimni telefon Policije 080-1200.