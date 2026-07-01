Nujno obvestilo! Izginila je mladoletna Linaj, nahajala naj bi se na območju Laškega oziroma Celja

Policisti Policijske postaje Ljubljana Vič so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Linajo Bauer.

Nahajala naj bi se na območju Laškega oziroma Celja

Linaj je visoka okoli 164 cm, suhe postave, črnih la postriženih na paž, modrih oči, ima uhan v nosu, nazadnje je bila oblečena v belo majico, naj bi se nahajala na območju Laškega oziroma Celja.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Vič na (01) 470 09 60, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.