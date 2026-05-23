Nujno obvestilo! Izginila je Tina (33), nazadnje so jo videli na območju Kranja

Policisti Policijske postaje Kranj so bili v petek okoli 19. ure obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Tino Porenta, stara je 33 let.

Tino Porenta je suhe postave, visoka 175 cm, temnih las, ki segajo do komolcev, modrih oči, oblečena v sivo jopico s kapuco, modre kavbojke, bele nizke športne copate.

Nazadnje je bila opažena v ponedeljek, 18. 5. 2026, na območju Kranja. Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka, telefon (04) 502 37 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.