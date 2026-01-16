Nujno obvestilo! Kam je izginila Martina (48)? Odpeljala se je z osebnim avtomobilom Hyundai i-20

Policisti PP Slovenska Bistrica obravnavajo pogrešanje 48-letne Martine Dovnik, ki je v četrtek v dopoldanskih urah odšla od doma iz Gaja pri Pragerskem. Odpeljala se je z osebnim avtomobilom znamke Hyundai i-20, bele barve, registrskih oznak MB NE-120.

Pogrešana je srednje postave, visoka okoli 180 cm, rjavih las do ramen, nosi očala, oblečena je v modre kavbojke, svetlo bundo in sivimi gležnjarji. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi in vozilu prosijo, da to sporočijo na številko 113.