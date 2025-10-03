Nujno obvestilo! Kje je Lejla iz Ljubljane? Nazadnje so jo videli v torek

Svojci pogrešajo: mladoletno Lejlo Jusić iz Ljubljane.

Lejla je visoka okoli 160 cm, suhe postave, ima rjave oči. Oblečena je v črne široke hlače, preko glave ima črno ruto.

Nazadnje so jo videli v torek zjutraj, ko naj bi odšla v šolo, kjer pa je ni bilo.

FOTO: Pu Lj

Policisti prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Moste na (01) 586 76 00, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.