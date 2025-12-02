Nujno obvestilo! Okoli 14. ure so nazadnje videli Štefanijo (89), ki potrebuje zdravniško pomoč

Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 15. ure obveščeni o pogrešani osebi. Gre za 89-letno Štefanijo Močnik iz Milj v občini Šenčur. Štefanijo so nazadnje videli okoli 14. ure na območju Planine v Kranju, ko je odšla neznano kam.

Potrebuje zdravniško pomoč

Visoka je okoli 150 cm, kratkih sivih las. Oblečena je bila v sivo majico in modre hlače, okoli pasu je imela sif flis z roza obrobo. Obuta je bila v modre natikače. S seboj je imela modri pohodni palici. Oseba je potrebna zdravniške pomoči.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04/233 64 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.