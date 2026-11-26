Svojci pogrešajo 19-letno Diano Borysovo iz Grosuplja. O njenem izginotju so obvestili policiste Policijske postaje Grosuplje, ki so jo začeli iskati, a je z dosedanjimi ukrepi še niso našli. Zdaj se s pozivom za pomoč obračajo na javnost.

Pogrešana Diana je visoka okoli 170 centimetrov, je suhe postave, ima svetle oči ter rjave ali rdeče pobarvane lase.

Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani 19-letnici, da informacije sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Grosuplje na telefonsko številko 01 781 83 80. Pokličejo lahko tudi na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.