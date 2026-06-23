Nujno obvestilo! Pogrešajo Olgo (75) iz Kranja

Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 18. ure obveščeni o pogrešani osebi. Gre za Olgo Stare Čuk, stara je 75 let in doma iz Kranja.

Olga Stare Čuk je visoka okoli 170 cm, srednje postave in kratkih sivih las. Nazadnje je bila oblečena v modre hlače, modro zeleno majico in nižje čevlje - balerinke. Nazadnje je bila videna danes nekaj minut pred 12. uro na domačem naslovu.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Kranj na 04/233 64 00 ali pokličejo na številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.