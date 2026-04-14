Nujno obvestilo! Pogrešajo otroka, izginil je Cene (11) iz Kranja

Policisti Policijske postaje Kranj so bili okoli 20. ure obveščeni o pogrešanem otroku (11) iz Kranja.

Cene Zavrl je visok okoli 155 cm, suhe postave in črnih kratkih las. Oblečen je bil v črno bundo in črno trenirko. S seboj je imel karirasto torbo rumeno-modre barve. Nazadnje so ga videli okoli 15. ure, ko je šel peš na relaciji Jama-Meja v Mestni občini Kranj.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, 04/233 64 00 ali na številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.