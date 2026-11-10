V Celju pogrešanega otroka so našli, z njim je vse v redu

Celjski policisti so danes zjutraj prosili za pomoč pri iskanju pogrešanega otroka. Nazadnje so ga videli okoli 7.30 na Nušičevi ulici v Celju. Pogrešani je bil visok približno 150 centimetrov in je vitke postave. Ima kratko pristrižene temno rjave lase. Ob izginotju je bil oblečen v belo trenirko in zeleno jakno s kapuco, obut pa v bele športne copate.

Na podlagi objavljene fotografije so ga popoldan uspešno našli, Policija pa se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri iskanju.