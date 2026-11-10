  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NAJDEN

V Celju pogrešanega otroka so našli, z njim je vse v redu

Na podlagi objavljene fotografije so ga opazili na območju celjskega sejmišča.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
M. U.
 10. 11. 2026 | 14:25
 10. 11. 2026 | 15:25
0:47
A+A-

Celjski policisti so danes zjutraj prosili za pomoč pri iskanju pogrešanega otroka. Nazadnje so ga videli okoli 7.30 na Nušičevi ulici v Celju. Pogrešani je bil visok približno 150 centimetrov in je vitke postave. Ima kratko pristrižene temno rjave lase. Ob izginotju je bil oblečen v belo trenirko in zeleno jakno s kapuco, obut pa v bele športne copate.

Na podlagi objavljene fotografije so ga popoldan uspešno našli, Policija pa se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali pri iskanju.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

pogrešana osebapoziv javnostiPU Celjeiskanjepogrešan otrok
ZADNJE NOVICE
16:00
Šport  |  Športni trači
V AVSTRALIJI

Po grozljivem padcu umrla komaj 22-letna športnica (FOTO)

Izzy Neale je bila perspektivna jahačica, ki je oboževala konje.
10. 11. 2026 | 16:00
15:45
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNA MODROST

Poiščimo svoj življenjski namen in odkrijmo, kaj nas resnično osrečuje

Življenje in delo povežimo s tistim, kar nas resnično veseli.
10. 11. 2026 | 15:45
15:15
Bulvar  |  Glasba in film
V SPOMIN

Poklon pokojni Bonnie Tayler: za vedno bo v Skewenu

Čudovita stenska poslikava je poklon prebivalcev njenega rojstnega kraja. V Walesu so ponosni na zvezdnico, ki nikoli ni pozabila na svoj dom.
10. 11. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEZONA VIRUSNIH OKUŽB

Osem vrst sadja in zelenjave za boljšo odpornost

Če bi radi izboljšali odpornost, začnite z drobnimi spremembami prehrane.
10. 11. 2026 | 15:00
14:45
Bulvar  |  Tuji trači
POSLOVNI PADCI

Nikakor ji ne gre po načrtih: nov udarec za ljubljenko Hollywooda

Po sodni drami se Blake Lively sooča še z eno veliko težavo.
10. 11. 2026 | 14:45
14:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAJDEN

V Celju pogrešanega otroka so našli, z njim je vse v redu

Na podlagi objavljene fotografije so ga opazili na območju celjskega sejmišča.
10. 11. 2026 | 14:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
10. 11. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Novice  |  Slovenija
POSEL

Že 40 let aktivni na Dunaju

BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
2. 11. 2026 | 09:43
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
PremiumPromo
Novice  |  Slovenija
ODNOSI

Združili moči s prvakom med pijačami

Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
2. 11. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEPOZITI

Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Jug Slovenije – raj za posel?

Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
10. 11. 2026 | 07:47
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Photo
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki