Nujno! Svojci pogrešajo Zorico (50), nazadnje so jo videli včeraj v Ljubljani

Policisti Policijske postaje Domžale poročajo, da svojci pogrešajo

Zorico Ješe (50) z Vira pri Domžalah. Zorica je visoka okoli 175 cm, suhe postave, modrih oči, ima daljše lase, spete v čop, oblečena je v sive hlače (trenirko), bel pulover ter črno, daljšo zimsko bundo, in obuta v rdeče teniske.

Nazadnje so jo videli v četrtek popoldan na območju Ljubljane.

Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.