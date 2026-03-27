Nujno! Svojci pogrešajo Zorico (50), nazadnje so jo videli včeraj v Ljubljani

Policisti Policijske postaje Domžale poročajo, da svojci pogrešajo
Zorico Ješe (50) z Vira pri Domžalah. Zorica je visoka okoli 175 cm, suhe postave, modrih oči, ima daljše lase, spete v čop, oblečena je v sive hlače (trenirko), bel pulover ter črno, daljšo zimsko bundo, in obuta v rdeče teniske.
Nazadnje so jo videli v četrtek popoldan na območju Ljubljane.
Prosijo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Domžale na (01) 724 65 80, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.
