Ob 0.51 oseba padla z mostu v potok in se poškodovala

Kot poroča Spin112, je ob 0.51 v bližini Legenske ceste v Slovenj Gradcu oseba padla z mostu v manjši potok in se pri tem poškodovala. Gasilci PGD Slovenj Gradec so osvetljevali kraj dogodka ter s pomočjo vrvne tehnike pomagali reševalcem NMP pri iznosu poškodovane osebe. Reševalci NMP so jo oskrbeli in prepeljali v Urgentni center Slovenj Gradec.