Ob 02.46 huda nesreča na železniškem prehodu v Ločici ob Savinji

Uprava za zaščito in reševanje poroča o hudi nesreči, ki se je zgodila zgodaj zjutraj. Ob 02.46 je tako osebno vozilo trčilo v zapornico na železniškem prehodu v naselju Ločica ob Savinji, se prevrnilo na streho pri tem pa se je poškodovala ena oseba.

Gasilci PGE Celje, PGD Ločica ob Savinji in Polzela so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč poškodovani osebi, z železniških tirov odstranili vozilo ter sanirali cestišče. Obveščene so bile pristojne službe.