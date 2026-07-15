Poslovnež Thomas Wagner le dan pred smrtjo v Sloveniji postal žrtev goljufije. Prevaranta prijeli, a tudi izpustili

PREVARA RIP DEAL

Ob deseti obletnici strmoglavljenja letala nove podrobnosti o prevari. Bil je žrtev tako imenovane rip deal prevare.

Včeraj je minilo deset let od ene največjih letalskih nesreč v zgodovini Slovenije: v bližini Predmeje je strmoglavilo potniško letalo piper, ki je zatem zagorelo. Ob pilotu in bankirju je bil glavni potnik nemški poslovnež Thomas Wagner iz Leipziga, ki je bil ustanovitelj še danes delujočih nemških spletnih ponudnikov turističnih storitev, zraven sta bila tudi njegov bližnji sodelavec in še en potnik. Kmalu zatem se je začela razkrivati mednarodna prevarantska shema, v kateri se je pred padcem osmolil tudi Wagner. Nemškega milijonarja Thomasa Wagnerja so pred smrtjo na Ajdovskem še ...