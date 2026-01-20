  • Delo d.o.o.
PU KOPER

Ob 4.02 pijani voznik (20) pristal na dvorišču stanovanjske hiše. To še ni bilo vse ...

Sledi obdolžilni predlog.
S. U.
 20. 1. 2026 | 16:46
V soboto, 17. januarja 2026, so bili policisti ob 4.02 napoteni v Vrbovo, od koder so prejeli obvestili, da se je osebni avtomobil zaletel v eno od hiš. »Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila, doma iz okolice Ilirske Bistrice, zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste in pristal na dvorišču stanovanjske hiše, kjer je trčil še v tam parkiran osebni avtomobil, tega pa je nato odbilo v stanovanjsko hišo,« sporočajo s PU Koper.

Med postopkom so policisti ugotovili, da slednji kaže očitne znake motenj v vedenju, zaradi česar so mu najprej odredili preizkus alkoholiziranost, ki je pokazal rezultat 0,59 mg/l alkohola, zaradi česar so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog.

Pester vikend

V preteklem vikendu je bilo na interventni številki policije 113 zabeleženih 485 klicev. Med 170 interventnimi dogodki smo policisti med drugim obravnavali 24 prometnih nesreč z materialno škodo in 5 prometnih nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami.

 

