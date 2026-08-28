Ob jezeru Jasna poginil komaj štirimesečni mladiček: kužek naj bi se zastrupil

Med lastniki psov je na družbenem omrežju Facebook zakrožila objava o poginu komaj štirimesečnega mladička na območju jezera Jasna. Njegova lastnica opozarja druge skrbnike psov, medtem ko okoliščine dogodka preverja tudi policija.

Po navedbah lastnice se je štirimesečni mladiček Ari v sredo na območju jezera Jasna zastrupil in nato poginil. Kot je poudarila, ne želi ugibanj in teorij o tem, kaj se je zgodilo, saj je izguba zanjo zelo boleča, je pa zgodbo objavila predvsem zato, da opozori druge lastnike psov.

Ob tem je navedla, da naj bi bilo na veterinarski kliniki, kamor je pripeljala Arija, obravnavanih več psov, ki naj bi prišli z območja Jasne. Po njenih besedah naj bi približno uro pred njenim mladičkom tam poginil še en pes, ki naj bi prišel z iste lokacije. »Razloga sicer ne vemo, dejstvo pa je, da tam nekaj ne štima in da bi bilo smiselno, da se tudi temu jezeru in okolici kljub zelo nizki temperaturi vode s kužki izogibamo,« je zapisala užaloščena lastnica prikupnega kužka.

Jezero Jasna je priljubljena turistična točka v Kranjski Gori. FOTO: Blaž Račič

Kranjskogorski policisti so bili v sredo zvečer obveščeni o poginu kužka na območju občine Kranjska Gora. »Na podlagi obvestila in zaznanih objav na socialnih omrežjih smo začeli preverjanje in bomo v primeru ugotovljenih elementov prekrška ali uradno pregonljivega kaznivega dejanja iz pristojnosti policije tudi ustrezno ukrepali oziroma o tem obvestili druge pristojne inštitucije,« so sporočili s kranjske policijske uprave.

Za zdaj ni znano, ali je vzrok pogina kužka voda v jezeru, morebitna zastrupitev ali kaj drugega.

Za zdaj tako ni znano, ali je bil vzrok pogina kužka voda v jezeru Jasna, morebitna zastrupitev ali kaj drugega.