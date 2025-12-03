Ob regionalni cesti trčil v 36-letnega pešca, z njim je hudo

Pri Sevnici je v torek okoli 14. ure prišlo do trčenja. Iz Policijske uprave Novo mesto so sporočili, da je 73-letni voznik osebnega avtomobila na regionalni cesti iz Blance proti Dolenjem Brezovem trčil v 36-letnega pešca, ki je hodil ob desnem robu ceste. Po prvih ugotovitvah je voznik peljal preblizu roba in tako zadel mimoidočega. Reševalci so hudo poškodovanega pešca na kraju oskrbeli in ga odpeljali v bolnišnico. Policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti ter kršitev cestnoprometnih predpisov.

Iz PU Novo mesto ob tem opozarjajo, da so pešci v jesensko-zimskem času med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu. Statistika zadnjega desetletja je kruta: na njihovem območju je umrlo 13 pešcev, 90 se jih je hudo poškodovalo, več kot 300 pa lažje. V nekaterih tragičnih primerih so bili povzročitelji nesreč tudi pešci sami. Policija poziva k večji previdnosti. Pešci naj nosijo svetla oblačila, uporabljajo svetilke in se pred prečkanjem vedno prepričajo, da jih voznik vidi. Posebej opozarjajo, da številni ob cestah še vedno hodijo po napačni strani vozišča, mlajši pa pozornost izgubljajo zaradi slušalk in telefonov.

Opozorilo velja tudi voznikom, ki naj hitrost prilagodijo razmeram, pozorno spremljajo dogajanje ob cesti ter predvidevajo ravnanja najranljivejših udeležencev. Policisti poudarjajo, da med nadzori pri voznikih najpogosteje ugotavljajo odvzem prednosti pešcem, pri pešcih pa nepravilno prečkanje, hojo po napačni strani in slabo vidnost. Ob vsem tem pa policisti opažajo tudi pohvalne primere – vedno več ljudi skrbi za svojo vidnost in varnost, ne pozabijo pa niti na svoje štirinožne spremljevalce.