NASELJE LOKAVEC

Ob zavijanju levo počilo, z eno osebo je hudo, škoda pa na treh vozilih

V prometni nesreči v naselju Lokavec sta bila udeležena dva avtomobila in motor. Motorist je dobil hude poškodbe.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 15. 12. 2025 | 18:40
1:54
A+A-

S Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so včeraj ob 13.37 prejeli obvestilo, da se je na območju naselja Lokavec, ki je v občini Ajdovščina, zgodila prometna nesreča zaradi nepravilnega premika. V njej se je hudo poškodoval motorist. Udeležena sta bila dva avtomobila in motor, na vseh treh pa je nastala materialna škoda. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Ajdovščina so poškodovanemu takoj nudili prvo pomoč, za tem pa so ga odpeljali v Šempeter pri Gorici na nadaljnje zdravljenje.

Nesreča se je zgodila med prehitevanjem. »Ugotovljeno je bilo, da je 38-letni voznik avtomobila vozil v naselju Lokavec iz smeri Ajdovščine proti Predmeji. Ko je pripeljal po klancu navzgor, je z vozilom začel zavijati levo (na dovozno pot). Pri tem pa se pred spremembo smeri vožnje ni prepričal, ali to lahko stori varno (po prvem odstavku 42. člena ZPrCP). V istem trenutku je v isti smeri vozil 53-letni motorist, ki je na ravnem delu ceste vozilo prehiteval. Med zavijanjem je voznik avtomobila s sprednjim levim delom vozila trčil v sprednji desni del motornega kolesa. Po trčenju je motorista skupaj z motorjem odbilo v levo, kjer je trčil v parkiran osebni avtomobil ob stanovanjskem objektu,« so potek prometne nesreče opisali na omenjeni policijski upravi.

S Policijske uprave Nova Gorica so ob tem še dodali, da je Policija o prometni nesreči obvestila preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Pa tudi, da policisti okoliščine prometne nezgode preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

