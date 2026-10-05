Občan z Goriške na Facebooku naročil iPhone, v paketu pa šok: ostal je brez 385 evrov

Nakup mobilnega telefona prek Facebooka se je za kupca na Goriškem končal precej drugače, kot je pričakoval. Za iPhone je plačal 385 evrov, po odprtju paketa pa ugotovil, da je prejel drug telefon. Primer zdaj preiskujejo novogoriški policisti. Policisti Policijske postaje Nova Gorica so v soboto tako obravnavali kaznivo dejanje goljufije. Po do zdaj zbranih podatkih je neznani storilec na Facebooku objavil oglas za prodajo mobilnega telefona iPhone. Kupec se je s prodajalcem o nakupu dogovarjal prek Messengerja. Ob naročilu mu je posredoval tudi zahtevane podatke, nato pa čakal na paket.

Paket je res prispel ...

Oškodovanec je ob prevzemu plačal odkupnino, toda presenečenje ga je čakalo šele po odprtju pošiljke. Namesto naročenega iPhona je bil v paketu drug mobilni telefon.

Zaradi goljufije je ostal brez 385 evrov. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljajo vse okoliščine dogodka.

Plačilo po povzetju še ni zagotovilo

Na Policijski upravi Nova Gorica ob tem opozarjajo, da previdnost pri spletnih nakupih ni odveč niti takrat, ko kupec izbere plačilo po povzetju.

»Tudi pri plačilu po povzetju bodite previdni, saj plačilo odkupnine samo po sebi ne zagotavlja, da je v paketu izdelek, ki ste ga naročili,« opozarjajo policisti. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo podatke o prodajalcu, njegove kontaktne podatke ter ocene oziroma izkušnje drugih uporabnikov. Posebno previdnost priporočajo pri ponudbah, ki so občutno cenejše od primerljivih izdelkov na trgu. Pri dražjih oziroma rabljenih izdelkih je po njihovih besedah smiselno izbrati način plačila, ki omogoča dodatno zaščito kupca. Če je mogoče, priporočajo osebni prevzem, pri katerem lahko kupec izdelek pregleda še pred plačilom. Če ugotovite, da ste bili ogoljufani, policija svetuje, da shranite vso komunikacijo s prodajalcem, podatke o oglasu, potrdila o plačilu, elektronsko pošto, telefonske številke in podatke o pošiljki ter dogodek čim prej prijavite policiji.