Občanka iz Majšperka ostala brez 8.000 evrov: vse se je začelo z enim sporočilom

Mariborski operativno-komunikacijski center je med 5. uro včeraj in 5. uro danes prejel 256 klicev, od tega 120 interventnih. Policisti so v tem času med drugim obravnavali 17 kaznivih dejanj, 19 prometnih nesreč ter 13 kršitev javnega reda in miru. Trem voznikom so zasegli vozila.

Med dogodki posebej izstopa spletna prevara na območju Majšperka. Občanka je na mobilni telefon prejela lažno spletno povezavo, ki naj bi bila povezana z banko, in ji sledila. Nato jo je poklical še neznanec. Oškodovanka je upoštevala njegova navodila, z njenega bančnega računa pa je bilo nato odtujenih več kot 8000 evrov.

Policija ob podobnih primerih opozarja na previdnost pri povezavah, prejetih po SMS-sporočilih ali drugih elektronskih poteh, predvsem kadar neznanci zahtevajo podatke, povezane z bančnimi računi ali dostopom do spletne banke, sporočajo s PU Maribor.