  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOVA ŽRTEV

Občanko iz Radelj ob Dravi prepričal, da jo čaka »pozabljeno kriptovalutno bogastvo«, nato pa ji izpraznil bančni račun

Na Policijski postaji Radlje ob Dravi so obravnavali novo spletno goljufijo, pri kateri je občanka ostala brez več tisoč evrov. Neznanec jo je prepričal, da jo na kripto računu čaka denar, ki ji ga bo pomagal prenesti na njen bančni račun.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
G. P.
 17. 9. 2026 | 09:15
 17. 9. 2026 | 09:15
3:33
A+A-

Na Policijsko postajo Radlje ob Dravi se je zglasila občanka in prijavila spletno goljufijo, ki se je, kot se to pogosto dogaja, začela z navidez povsem običajnim telefonskim klicem. Poklical jo je neznanec in jo prepričal, da ima na kripto računih sredstva, ki jih lahko prenese na svoj transakcijski račun. Ponudil ji je pomoč pri prenosu, ženska pa je sledila njegovim navodilom.

Na telefon oziroma računalnik si je namestila več aplikacij ter neznancu omogočila dostop do spletnega bančništva. Prav to je goljuf potreboval. Ko je dobil nadzor nad njenim računom, ji je odtujil več tisoč evrov.

»Pozabljena kriptosredstva« so dobro znana prevara

Tak način goljufije policistom ni nov. Že julija letos so na Policijski upravi Maribor opozarjali na več primerov, pri katerih so storilci žrtve prepričevali, da imajo na računih »pozabljena kriptosredstva«. Skupni imenovalec je bil vedno enak: žrtve so v dobri veri sledile navodilom neznancev, jim omogočile dostop do bančnih računov ali pa same nakazale denar. Posledice so bili izpraznjeni računi, izgubljeni prihranki in celo krediti, ki jih oškodovanci niso nameravali najeti.

Goljufi se pogosto predstavijo kot uslužbenci kriptomenjalnic ali drugih finančnih družb. Žrtvi povedo, da jo na virtualni denarnici čaka nekaj tisoč evrov dobička, za izplačilo pa naj bi bilo treba namestiti posebno aplikacijo. V resnici gre pogosto za programe za oddaljeni dostop, s katerimi lahko storilec prevzame nadzor nad telefonom ali računalnikom. Med programi, na katere je policija v preteklosti že posebej opozarjala, sta denimo AnyDesk in Supremo. Ko je tak program nameščen in uporabnik goljufu odobri dostop, lahko ta spremlja dogajanje na napravi, odpira spletno banko in poskuša opraviti prenose denarja.

image_alt
Eno oškodovanko nategnili za več 10.000 evrov, drugo »le« za nekaj tisoč evrov

Klic je lahko videti, kot da prihaja iz Slovenije

Dodatna težava je, da telefonska številka sama po sebi ni zanesljiv znak, da je klic pristen. Policija opozarja, da goljufi lahko prikazujejo tudi ponarejene slovenske telefonske številke. Zato niti slovenska številka na zaslonu ne pomeni, da klicatelj dejansko kliče iz Slovenije ali da je predstavnik banke oziroma finančne ustanove.

Banke in ponudniki storitev za prijavo v spletno bančništvo, kot sta Halcom in Rekono, uporabnikov ne kličejo in jim po telefonu ne narekujejo nameščanja aplikacij ali pošiljajo povezav za domnevne posodobitve. Če nekdo med klicem zahteva namestitev programa, dostop do naprave, gesla ali podatke za prijavo v spletno banko, policija svetuje, da pogovor takoj prekinete.

Če ste dostop že dovolili, ukrepajte takoj

Če ste aplikacijo že namestili ali neznancu omogočili dostop do spletnega bančništva, je pomembno čim prej stopiti v stik z banko in poskusiti preprečiti ali ustaviti morebitne transakcije. Policija svetuje tudi, da shranite vso razpoložljivo dokumentacijo: telefonske številke, elektronsko pošto, sporočila, podatke o transakcijah in druge sledi komunikacije. Nato je treba dogodek čim prej prijaviti policiji in banki.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

spletna goljufijaprevarapolicijadenarzlorabakriptovaluteRadlje ob Dravi
ZADNJE NOVICE
09:46
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Imate psa? Preverite zamrzovalnik, to hrano odpoklicujejo zaradi salmonele

Odpoklicujejo zamrznjeno surovo hrano za pse Von BARF Professional Lamb Mono. V eni seriji so odkrili bakterije Salmonella spp.
17. 9. 2026 | 09:46
09:43
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŠKANDAL PRI SOSEDIH

Nov primer pretresa šport: trenerja borilnih športov pridržali zaradi suma zlorabe otroka, pri nas še odmeva afera Fabjan

Več podrobnosti o domnevnem kaznivem dejanju zaradi zaščite otroka za zdaj niso razkrili.
17. 9. 2026 | 09:43
09:35
Šport  |  Tekme
ROKOMETNA LIGA PRVAKOV

Liga prvakov se vrača v Zlatorog, Aalborg v vlogi velikega favorita

Celjani nad danske velikane.
Peter Zalokar17. 9. 2026 | 09:35
09:15
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA ŽRTEV

Občanko iz Radelj ob Dravi prepričal, da jo čaka »pozabljeno kriptovalutno bogastvo«, nato pa ji izpraznil bančni račun

Na Policijski postaji Radlje ob Dravi so obravnavali novo spletno goljufijo, pri kateri je občanka ostala brez več tisoč evrov. Neznanec jo je prepričal, da jo na kripto računu čaka denar, ki ji ga bo pomagal prenesti na njen bančni račun.
17. 9. 2026 | 09:15
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
SPODBUDNICA

Pet priložnosti za gibanje mimogrede

Ne glede na to, ali obiskujete vadbo v živo, v skupini ali individualno oziroma vadite prek spleta, lahko ogromno za svoje telo naredite tudi sami, doma in mimogrede.
17. 9. 2026 | 09:00
08:54
Bulvar  |  Domači trači
DANES POMAGA DRUGIM

Brigita Langerholc se je po drugem porodu soočila s hudo depresijo: »Klicala sem moža v službo, naj pride domov ... « (FOTO)

Za Slovenske novice je razkrila, kaj ji je pomagalo pri okrevanju in zakaj danes ženskam svetuje, naj s svojo stisko ne ostanejo same.
Kaja Grozina17. 9. 2026 | 08:54

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOST V ZDRAVSTVU

Kako varni so za pacienta medicinski pripomočki v Sloveniji?

Zagotavljanje in preverjanje varnosti medicinskih pripomočkov je ključno za varno uporabo in za zaščito pacientov.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA PRIHODNOST SLOVENIJE

To bo v veliko pomoč slovenskim podjetjem

V Sloveniji denarja ne primanjkuje, težava je v tem, kam ga zasebni investitorji usmerjajo.
Promo Slovenske novice11. 9. 2026 | 09:08
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Petrol odgovarja na vse bolj zahtevne razmere

Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe. Na končni račun vplivajo način zakupa, čas porabe, lastna proizvodnja, baterijski hranilniki, omrežnina in vse pogosteje tudi možnost, da podjetje energijo deli med različnimi lokacijami.
15. 9. 2026 | 09:09
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOSTEN ZRAK

Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča številne težave, za nezbranost pri učenju hitro okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
EU ZA SLOVENIJO

Kam je šel evropski denar?

Evropa v Sloveniji skrbi za dostopnejše zdravstvo, hitrejšo nujno pomoč, varnejše skupnosti in dostojno starost.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAV NASMEH

Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vestno vztraja pri vsakodnevnem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 14:38
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 15:31
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
UMETNA INTELIGENCA

Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
Promo Slovenske novice10. 9. 2026 | 12:57
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Strah pred izgubo nas oropa možnosti za rast

Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
15. 9. 2026 | 15:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

»Kdor razume inflacijo, ne bo tvegal«

Višji donos pri investicijah praviloma pomeni večje tveganje. Katera naložba glede na cilje in čas vlaganja najbolj ustreza posameznemu vlagatelju?
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Svet
MISLI STROKOVNJAKA

Iluzije stabilnosti je konec

Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
Promo Slovenske novice16. 9. 2026 | 13:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Najdražji zaposleni je lahko tisti, ki vsak dan pride v službo

Delodajalci ne postajajo nov zdravstveni sistem, temveč vse pomembnejši akterji socialne varnosti. Zdravstvena, življenjska, nezgodna in dodatna pokojninska zavarovanja niso več le ugodnosti, temveč del širše kadrovske, finančne in organizacijske strategije podjetij.
11. 9. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTA

Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Svet
KOROŠKA

Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
14. 9. 2026 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal nikogar. Poglejte, kje je danes

Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POPOLNA TEMPERATURA

On bi hladil, ona ogrevala: sodoben dom zmore oboje

Idealna temperatura doma ni vedno ena sama številka.
Promo Slovenske novice14. 9. 2026 | 13:13
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCE

Podjetje ima več naročil kot leto prej

Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu. Pravi test bo, ali bo denar ustvaril več produktivnosti, izvoza in dodane vrednosti.
14. 9. 2026 | 09:14
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki