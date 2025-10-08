Občanko na Ajdovskem grdo nategnil! Poglejte, kaj ji je naredil

Policisti Policijske postaje Ajdovščina so te teden obravnavali spletno prevaro na Ajdovskem.

Po sedaj zbranih podatkih je neznani storilec v času med 25. septembrom in 7. oktobrom 2025 z lažnim prikazovanjem na spletni strani spravil v zmoto oškodovanko, ki mu je v nadaljevanju preko svojega bančnega računa na transakcijski račun v tujini z namenom plačila določenih stroškov nakazala gotovino.

Policija opozarja Policisti ponovno opozarjajo, da je internet postal neznansko privlačen za spletne kriminalce. Napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo. Spletni kriminalci so tudi čedalje bolj inovativni in jih je vse težje odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge.

Oškodovana je bila za nekaj tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.