Občanko obvestili o prejemu visoke nagrade, na koncu oškodovana za več deset tisoč evrov

PP Postojna je prejela prijavo spletne goljufije. Občanka je preko družbenega medija dobila obvestilo o prejemu visoke nagrade. Posredovala je nekaj svojih podatkov, zatem pa še podatke banke. Zatem je pričela prejemati obvestila, kam vse mora nakazati denar, če želi prejeti nagrado. Denar je večkrat tudi nakazala, oškodovana je za več deset tisoč evrov.

Kako se lahko zavarujete?

Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujejo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP-številke) in oškodovanje takoj prijavijo policiji. Prav tako naj o morebitni zlorabi nemudoma obvestijo svojo banko.

Moški ogoljufal prodajalko

V postojnski prodajalni pa je moški ogoljufal prodajalko. Hotel je kupiti cigarete, prodajalki je izročil bankovec v vrednosti 50 evrov, vrnila mu je razliko. Nato je storilec prodajalko večkrat prosil za menjavo bankovcev in po opravljenih menjavah zapustil trafiko. Naknadno je ugotovila, da jo je ogoljufal za 50 evrov.