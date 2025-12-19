  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
VELJA ZA NEVARNEGA

Obdolženi posiljevalec Daniel na prostosti

Priznal je tatvino igralnih žetonov, ki naj bi bili povezani z domnevnim posilstvom, in bil obsojen.
Določili so mu kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. FOTO: Moni Černe
Določili so mu kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 19. 12. 2025 | 07:00
5:43
A+A-

Po letih bega, razpisani tiralici, mednarodni tiralici in evropskem nalogu za prijetje in predajo se je Daniel Tomasz Panek, osumljen, da je pred skoraj tremi leti in pol v Portorožu posilil mladenko, vendarle znašel na zatožni klopi koprskega sodišča. Avgusta so ga prijeli na Madžarskem. Kljub teži očitanega kaznivega dejanja pa se je Poljak, uvrščen na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji, ob katerem je bilo v tiralici zapisano, da velja za nevarnega, po zgolj 36 dneh pripora znova znašel na prostosti. »V zvezi z novinarskim vprašanjem odgovarjamo, da je v teku kazenskopreiskovalni postopek zoper obd. P. T. D. Ne gre za postopek po že vloženi obtožnici, kot bi lahko izhajalo iz vašega vprašanja. Oškodovanka je v tujini in ni na znanem naslovu. Dosegljive priče so bile zaslišane, in ker so bili izpolnjeni pogoji za izpustitev obdolženega, je bil pripor v soglasju s tožilstvom odpravljen,« nam je v sredo odgovorila predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanta Nusdorfer.

49-letni Panek se je tako pred dnevi sam podal na 850 kilometrov dolgo pot s flixbusom iz Košic na Slovaškem, kjer zadnji mesec živi s partnerico, in v sredo stopil pred koprsko okrajno sodnico Tanjo Smiljanić. V hram pravice je prišel z velikim kovčkom na kolesih in brez zagovornika. Državno tožilstvo mu je v okrajni kazenski zadevi očitalo tatvino, ki jo je obdolženi po lastnih besedah zagrešil dva dni pred domnevnim posilstvom Ukrajinke. »Zelo mi je žal, da se je to zgodilo. Rad bi se opravičil in krivdo priznal. Lahko zatrdim, da se kaj takega ne bo več ponovilo, imam družino in urejeno življenje,« je povedal.

Med tatvino in unovčenjem so ga posnele nadzorne kamere. Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik
Med tatvino in unovčenjem so ga posnele nadzorne kamere. Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik

Z igralne mize, ki ni obratovala, je vzel tri igralne žetone in jih unovčil na blagajni igralnice.

Že obsojen

Sodnica je priznanje krivde sprejela in ga obsodila, ker je 13. julija 2022 v Casinoju Portorož, na naslovu Obala 75A v Portorožu, z igralne mize, ki ni obratovala, vzel tri igralne žetone, last družbe, v vrednosti 1500 evrov, in jih na blagajni igralnice zamenjal za gotovino. Med tatvino in unovčenjem so ga posnele nadzorne kamere. Pri izreku kazni je sodišče sledilo predlogu okrajnega tožilca Marka Škerjanca in mu določilo kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Ob tem je določilo poseben pogoj – tožilstvo je predlagalo dva meseca, sodišče pa je podaljšalo rok, da mora v roku štirih mesecev od pravnomočnosti sodbe oškodovani družbi plačati premoženjskopravni zahtevek v višini 1500 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 13. julija 2022.

Dolžan je povrniti tudi stroške kazenskega postopka, ki bodo določeni z naknadnim sklepom, ter dve taksi v skupni višini 162 evrov. Sodišče je kot olajševalno okoliščino upoštevalo priznanje krivde, s čimer se je postopek skrajšal, in oddaljenost dogodka, kot oteževalno okoliščino pa predkaznovanost na Poljskem. V Sloveniji in na Slovaškem ni bil kaznovan. Glede pravnomočne sodbe na Poljskem nam je Panek je povedal, da so ga pred leti spoznali za krivega, ker je pod vplivom alkohola vozil avtomobil. Obsojen je bil na dve leti in deset mesecev pogojnega zapora ter stransko kazen prepoved vožnje motornih vozil. Slednje po svojih besedah ni upošteval, še naprej da je vozil zaradi preživetja, pri čemer naj bi ga kar petkrat zasačili prometni policisti. Poljsko sodišče ga je naposled zaradi kršenja pogojnega izpusta leta 2020 poslalo v zapor, kjer je – menda zaradi vzornega vedenja – preživel le leto dni.

Pravi, da je z denarjem od ukradenih žetonov plačal 500 evrov za spolne storitve ženski, ki ga je nato obtožila posilstva.

Panek, ki ima stalno prebivališče v mestu Javožno na Poljskem, nam je povedal, da je z denarjem od ukradenih žetonov plačal 500 evrov za spolne storitve ženski, ki ga je nato obtožila posilstva. »V Slovenijo sem prišel na dopust, potem ko sem bil operiran zaradi raka. V tem času sem bil tudi na Hrvaškem, v Italiji in Albaniji. V igralnici, iz katere sem vzel žetone, sem pred tem igral štiri dni in zapravil vse, kar sem imel – tri tisoč evrov.«

Plačal z ukradenim denarjem

Kak dan kasneje je na portoroški plaži spoznal Ukrajinko, ki je bila tam z materjo in otrokom. Naslednji dan sta se srečala v portoroški restavraciji, kjer sta pila šampanjec. »Povedal sem ji, da sem zelo bogat in da imam v Pragi hotel, čeprav sem tam v resnici le delal. Verjamem, da je ta laž lahko sprožila obtožbe o posilstvu, da bi od mene iztržila denar,« je dodal. Ne zanika, da sta imela spolni odnos v eni od tamkajšnjih turističnih namestitev, a po njegovih besedah je bil prostovoljen, predlagala da ga je sama, za kar ji je dal petstotaka, ki ga je imel od kraje igralnih žetonov.

Da je za njim razpisan nalog za prijetje, je ubežnik, ki je dokončal visoko šolo za marketing in upravljanje, trenutno pa se preživlja s kamnoseštvom in zasluži povprečno 1200 evrov na mesec, zelo dobro vedel, zato je zbežal na Madžarsko. Aretirali so ga tamkajšnji policisti, ko je prišel do bankomata, da bi z računa Revolut, na katerega mu je partnerica nakazala denar, dvignil gotovino. Namesto pohajkovanja po Panonski nižini in zapravljanja je končal v izročitvenem zaporu, od koder so ga kmalu predali slovenskim pravosodnim organom.

1500 evrov mora plačati oškodovani družbi.

Več iz teme

Daniel Tomasz PanekposiljevalecposilstvosodiščezaporsojenjeKoper
ZADNJE NOVICE
08:01
Šport  |  Tekme
ALEKSEJ SE NI OBREGNIL OB SODNIKE

Navzlic porazu brez jeze med privrženci Cedevite Olimpije

Pred zmaji zdaj štiri gostovanja zapored, tudi v Tivoliju z Ilirijo.
Siniša Uroševič19. 12. 2025 | 08:01
07:50
Novice  |  Slovenija
UGLEDNO PRIZNANJE

Vrholani se še vedno znajo družiti (FOTO)

Vrholanka, ki že leta povezuje krajane, prejela ugledno priznanje. Od avtobusne postaje, mlaja in kapelice pa vse do brunarice.
Darko Naraglav19. 12. 2025 | 07:50
07:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NAKLEPNO JE ZASTRUPLJAL

Francoski doktor smrt v zapor do smrti

Anesteziolog je med operacijami naklepno zastrupil 30 pacientov.
19. 12. 2025 | 07:41
07:40
Novice  |  Svet
VELIKE SPREMEMBE

Od 1. januarja davek na kondome: od politike enega otroka k trem

Ne, tega zakona niso sprejeli v Sloveniji. Uvajajo ga na Kitajskem, kjer želi oblast z novim 13-odstotnim DDV na kondome in druga kontracepcijska sredstva spodbuditi rast rojstev. Po desetletjih politike enega otroka zdaj stavi na družine s tremi otroki.
19. 12. 2025 | 07:40
07:36
Lifestyle  |  Polet
IZOGIBAJMO SE HITRI HRANI

Tiha nevarnost na krožniku! Zakaj jemo preveč ultra predelane hrane in kako se ji brez muke izogniti

Zdrava prehrana ni zapletena znanost.
Miroslav Cvjetičanin19. 12. 2025 | 07:36
07:30
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
DOMAČA OSKRBA

Vsak deseti prebivalec oskrbuje svojega bližnjega, lani čakalo 1500 ljudi

Delo tistih, ki skrbijo za bolne starše ali drugega svojca, je velikokrat zahtevno, zato sami potrebujejo pomoč in podporo. Mnogokrat imajo občutek, da jih je država s socialnimi storitvami pustila na cedilu.
Andreja Žibret19. 12. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Pošta Slovenije v decembru ne dela več po starem

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Mladi upi

Mladi upi 2025: kdo so letošnji finalisti

Dvaindvajset izjemno nadarjenih mladih predstavlja zgodbe o vztrajnosti, talentu in sanjah, ki oblikujejo prihodnost.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Najbolj samoumevna stvar, ki je v mnogih domovih še vedno ni

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zavarovanje

V nekaj minutah do prostega termina - je to sploh mogoče?

Mitja Plaznik je eden tistih Vzajemninih svetovalcev, ki jih ljudje ne pozabijo – ker ne ponudi le odgovora, ampak iskren občutek podpore.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 11:41
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OGREVANJE

Toplina doma brez kompromisov: trajnostni prestiž s toplotno črpalko Samsung

Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
18. 12. 2025 | 14:45
Promo
Novice  |  Slovenija
Raziskava

Trend je jasen: to je prva stvar, ki jo opazimo

Rezultati potrošniške raziskave kažejo, da poleg ugodnih cen pomembno vlogo pri nakupu elektronike igrajo zmogljivost naprav in ugled blagovne znamke.
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 10:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Prehodno obdobje bo odločilno, zato se na spremembe pripravite pravočasno

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IZJEMNO

Kako brez zapletov pripraviti nepozaben večer?

Vsak december radi poskrbimo za vsaj eno nepozabno zabavo, najpogumnejši pa tudi za slavnostno silvestrovanje.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Umetnost

Vpogled v intimo in umetniško prakso Ulaya in Marine Abramović

ART VITAL prinaša dve publikaciji, ki ju ljubitelji sodobne umetnosti ne smejo spregledati.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 10:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEMOROIDI

Ima jih vsak drugi odrasli. Kako jih lahko preprečite?

Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 10:46
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
BOŽIČKOV VLAK

Muzejski vlak se v prazničnem času vrača na tire

Po nekaj letih premora se na slovenske tire vrača legendarni muzejski vlak.
17. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Ganglion: kaj je, kako nastane in kako ga zdraviti

Ste ob zapestju, na dlani ali stopalu opazili zatrdlino, ki v vas vzbuja nelagodje in vas skrbi, da bi lahko pomenila kaj resnejšega?
Promo Slovenske novice16. 12. 2025 | 09:16
Photo
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Ali Evropa vstopa v novo fazo obrambnega razvoja

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Skoraj trikrat večja nihanja cen: kako se temu upreti? (video)

Slovenski energetski trg se v zadnjih letih spreminja tako intenzivno kot še nikoli do zdaj. Po ukinitvi net meteringa, ob uvedbi dinamičnih omrežnin in ob vse večjih urnih nihanjih cen postaja elektrika za številna podjetja manj predvidljiv strošek in bolj strateško vprašanje.
17. 12. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
ZASTARELO

Zakaj številna slovenska podjetja še vedno stavijo na golfa 2

Mnogi še vedno verjamejo, da je antivirus dovolj, napadalci pa jih prehitevajo z napadi ničtega dne.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 11:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPOVANJE

Zakaj se v teh dneh toliko ljudi ustavlja na istem mestu v Ljubljani

Hitrost, fleksibilnost, brezplačni osebni prevzem na Shoppster prevzemnem mestu in več kot 1.500 prevzemnih točk - vse za brezskrben december
17. 12. 2025 | 09:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZAOBLJUBA

Kako je to mogoče? Zobni vsadki po meri!

Novo leto prinaša priložnost za zdrav nasmeh in samozavest. Z napredno implantologijo All-on-X ga lahko v Ortoimplantu DENTAL SPA uresničite že spomladi.
Promo Slovenske novice18. 12. 2025 | 08:18
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki