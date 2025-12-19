Obdolženi posiljevalec Daniel na prostosti

Po letih bega, razpisani tiralici, mednarodni tiralici in evropskem nalogu za prijetje in predajo se je Daniel Tomasz Panek, osumljen, da je pred skoraj tremi leti in pol v Portorožu posilil mladenko, vendarle znašel na zatožni klopi koprskega sodišča. Avgusta so ga prijeli na Madžarskem. Kljub teži očitanega kaznivega dejanja pa se je Poljak, uvrščen na Europolov seznam najbolj iskanih kriminalcev v Evropski uniji, ob katerem je bilo v tiralici zapisano, da velja za nevarnega, po zgolj 36 dneh pripora znova znašel na prostosti. »V zvezi z novinarskim vprašanjem odgovarjamo, da je v teku kazenskopreiskovalni postopek zoper obd. P. T. D. Ne gre za postopek po že vloženi obtožnici, kot bi lahko izhajalo iz vašega vprašanja. Oškodovanka je v tujini in ni na znanem naslovu. Dosegljive priče so bile zaslišane, in ker so bili izpolnjeni pogoji za izpustitev obdolženega, je bil pripor v soglasju s tožilstvom odpravljen,« nam je v sredo odgovorila predsednica Okrožnega sodišča v Kopru mag. Samanta Nusdorfer.

49-letni Panek se je tako pred dnevi sam podal na 850 kilometrov dolgo pot s flixbusom iz Košic na Slovaškem, kjer zadnji mesec živi s partnerico, in v sredo stopil pred koprsko okrajno sodnico Tanjo Smiljanić. V hram pravice je prišel z velikim kovčkom na kolesih in brez zagovornika. Državno tožilstvo mu je v okrajni kazenski zadevi očitalo tatvino, ki jo je obdolženi po lastnih besedah zagrešil dva dni pred domnevnim posilstvom Ukrajinke. »Zelo mi je žal, da se je to zgodilo. Rad bi se opravičil in krivdo priznal. Lahko zatrdim, da se kaj takega ne bo več ponovilo, imam družino in urejeno življenje,« je povedal.

Med tatvino in unovčenjem so ga posnele nadzorne kamere. Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik

Z igralne mize, ki ni obratovala, je vzel tri igralne žetone in jih unovčil na blagajni igralnice.

Že obsojen

Sodnica je priznanje krivde sprejela in ga obsodila, ker je 13. julija 2022 v Casinoju Portorož, na naslovu Obala 75A v Portorožu, z igralne mize, ki ni obratovala, vzel tri igralne žetone, last družbe, v vrednosti 1500 evrov, in jih na blagajni igralnice zamenjal za gotovino. Med tatvino in unovčenjem so ga posnele nadzorne kamere. Pri izreku kazni je sodišče sledilo predlogu okrajnega tožilca Marka Škerjanca in mu določilo kazen desetih mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Ob tem je določilo poseben pogoj – tožilstvo je predlagalo dva meseca, sodišče pa je podaljšalo rok, da mora v roku štirih mesecev od pravnomočnosti sodbe oškodovani družbi plačati premoženjskopravni zahtevek v višini 1500 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 13. julija 2022.

Dolžan je povrniti tudi stroške kazenskega postopka, ki bodo določeni z naknadnim sklepom, ter dve taksi v skupni višini 162 evrov. Sodišče je kot olajševalno okoliščino upoštevalo priznanje krivde, s čimer se je postopek skrajšal, in oddaljenost dogodka, kot oteževalno okoliščino pa predkaznovanost na Poljskem. V Sloveniji in na Slovaškem ni bil kaznovan. Glede pravnomočne sodbe na Poljskem nam je Panek je povedal, da so ga pred leti spoznali za krivega, ker je pod vplivom alkohola vozil avtomobil. Obsojen je bil na dve leti in deset mesecev pogojnega zapora ter stransko kazen prepoved vožnje motornih vozil. Slednje po svojih besedah ni upošteval, še naprej da je vozil zaradi preživetja, pri čemer naj bi ga kar petkrat zasačili prometni policisti. Poljsko sodišče ga je naposled zaradi kršenja pogojnega izpusta leta 2020 poslalo v zapor, kjer je – menda zaradi vzornega vedenja – preživel le leto dni.

Panek, ki ima stalno prebivališče v mestu Javožno na Poljskem, nam je povedal, da je z denarjem od ukradenih žetonov plačal 500 evrov za spolne storitve ženski, ki ga je nato obtožila posilstva. »V Slovenijo sem prišel na dopust, potem ko sem bil operiran zaradi raka. V tem času sem bil tudi na Hrvaškem, v Italiji in Albaniji. V igralnici, iz katere sem vzel žetone, sem pred tem igral štiri dni in zapravil vse, kar sem imel – tri tisoč evrov.«

Plačal z ukradenim denarjem

Kak dan kasneje je na portoroški plaži spoznal Ukrajinko, ki je bila tam z materjo in otrokom. Naslednji dan sta se srečala v portoroški restavraciji, kjer sta pila šampanjec. »Povedal sem ji, da sem zelo bogat in da imam v Pragi hotel, čeprav sem tam v resnici le delal. Verjamem, da je ta laž lahko sprožila obtožbe o posilstvu, da bi od mene iztržila denar,« je dodal. Ne zanika, da sta imela spolni odnos v eni od tamkajšnjih turističnih namestitev, a po njegovih besedah je bil prostovoljen, predlagala da ga je sama, za kar ji je dal petstotaka, ki ga je imel od kraje igralnih žetonov.

Da je za njim razpisan nalog za prijetje, je ubežnik, ki je dokončal visoko šolo za marketing in upravljanje, trenutno pa se preživlja s kamnoseštvom in zasluži povprečno 1200 evrov na mesec, zelo dobro vedel, zato je zbežal na Madžarsko. Aretirali so ga tamkajšnji policisti, ko je prišel do bankomata, da bi z računa Revolut, na katerega mu je partnerica nakazala denar, dvignil gotovino. Namesto pohajkovanja po Panonski nižini in zapravljanja je končal v izročitvenem zaporu, od koder so ga kmalu predali slovenskim pravosodnim organom.