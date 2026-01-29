  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SODIŠČE ŠE NI ODLOČILO

Objavili so izpovedi domnevnih prič napada v Novem mestu, v katerem je umrl Aleš Šutar

Od skupno 26 zaslišanih domnevnih prič je prvega osumljenega neposredno obremenila samo ena.
V spomin na Aleša Šutarja so ljudje v Novem mestu prižigali sveče. FOTO: Blaž Samec
V spomin na Aleša Šutarja so ljudje v Novem mestu prižigali sveče. FOTO: Blaž Samec
M. J.
 29. 1. 2026 | 21:50
 29. 1. 2026 | 21:56
1:45
A+A-

Po smrti Aleša Šutarja sodišče še vedno ni odločilo, kdo je kriv za njegovo smrt. So pa v Tarči na RTV Slovenija danes objavili dele sklepa sodišča, s katerim je bil iz pripora izpuščen Sabrijan Jurkovič, ki je bil prvi osumljen za smrt Šutarja. V sklepu so tudi izpovedi domnevnih prič o dogodkih tistega večera.

Večina ni obremenila Jurkoviča

Po poročanju RTV Slovenija je v sklepu zapisano, da je od skupno 26 zaslišanih domnevnih prič »Jurkoviča neposredno obremenila zgolj ena priča, medtem ko je na drugi strani kar šest prič, ki naj bi udarec neposredno zaznale, jasno izpovedalo, da obdolženi ni storilec obravnavanega kaznivega dejanja ter da je kar pet od teh prič kot storilca poimensko izpostavilo drugo osebo.« 

Po poročanju RTV Slovenija je ena izmed prič povedala, da je oškodovanec Sabrijanu začel govoriti, da naj izginejo. Po njenih besedah je nato Sabrijan rekel, da ne gre, ker ni nič naredil. Priča je nato povedala, da je za tem prišel varnostnik, ki je prijel oškodovanca pod roko ter ga odpeljal stran, nakar pa naj bi iz diskoteke prišel drugi osumljeni do oškodovanca in ga udaril preko varnostnika v predel brade oziroma spodnji del obraza.

Druga priča pa je dejala, da je slišala, ko je Šutar začel kričati na oba, nakar pa naj bi ga drugo osumljeni udaril v glavo, za tem pa naj bi Šutar padel na tla, pri tem pa naj bi močno počilo. Tudi Jurkovič je v pogovoru za omenjeno televizijo sam povedal, da ni on storilec. 

Več iz teme

Aleš ŠutarSabrijan JurkovičpričeNovo mestosmrttragedija
ZADNJE NOVICE
21:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODIŠČE ŠE NI ODLOČILO

Objavili so izpovedi domnevnih prič napada v Novem mestu, v katerem je umrl Aleš Šutar

Od skupno 26 zaslišanih domnevnih prič je prvega osumljenega neposredno obremenila samo ena.
29. 1. 2026 | 21:50
21:00
Bulvar  |  Suzy
MODNI RADAR

Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO)

Ujel je Urško Klakočar Zupančič, Masayah in Metko Premerl.
29. 1. 2026 | 21:00
20:40
Novice  |  Slovenija
BOHINJ

Ta gorenjski župan bo odprl denarnico! Občanom častijo prevoz na olimpijske igre v Italijo

Letošnje olimpijske igre bodo za to občino zgodovinske.
29. 1. 2026 | 20:40
20:18
Novice  |  Svet
MENDA NI BILA ZDRAVNIŠKA NAPAKA

Mladi ženski pomotoma odstranili zdravo maternico, javnost v šoku zaradi odziva bolnišnice: »Možnost je obstajala …«

Sumijo, da je do napake prišlo med predhodno analizo vzorca, ki je bil kontaminiran z vzorcem drugega pacienta, zaradi česar je bil rezultat lažno pozitiven.
29. 1. 2026 | 20:18
20:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
SEKS ZA ZDRAVJE

Spolnost se obravnava kot pomemben del splošnega zdravja in dobrega počutja

Seks vse manj merilo uspešnosti in vse bolj kazalnik počutja. Pari vse bolj realno in brez zadrege gledajo na spolnost.
29. 1. 2026 | 20:15
20:04
Novice  |  Svet
ODVIJA SE V PRAVO SMER

Dobra novica glede vojne v Ukrajini: Putin naj bi se strinjal s prekinitvijo napadov

Šlo naj bi sicer za enotedensko prekinitev napadov na Kijev in druga ukrajinska mesta.
29. 1. 2026 | 20:04

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
ODER

V prestolnici bo v znamenju vrhunske glasbe

9. Zimski festival bo februarja prestolnico napolnil z vrhunsko glasbo domačih in tujih umetnikov.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Mora res boleti? Zakaj je fizioterapija ključ za vaše težave

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
FORUM

Grožnje se stopnjujejo. Kakšna naj bo odločitev?

Ko kibernetski napad ni več IT-tema, ampak osebna odgovornost vodstva.
Promo Slovenske novice23. 1. 2026 | 09:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Sodelujte v nagradni igri in poskrbite za svojo prihodnost!

Naš vsakdan je sestavljen iz številnih majhnih odločitev: kaj je nujno, kaj lahko počaka, kaj bomo prestavili na jutri.
Promo Slovenske novice22. 1. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki