Objavili so izpovedi domnevnih prič napada v Novem mestu, v katerem je umrl Aleš Šutar

Po smrti Aleša Šutarja sodišče še vedno ni odločilo, kdo je kriv za njegovo smrt. So pa v Tarči na RTV Slovenija danes objavili dele sklepa sodišča, s katerim je bil iz pripora izpuščen Sabrijan Jurkovič, ki je bil prvi osumljen za smrt Šutarja. V sklepu so tudi izpovedi domnevnih prič o dogodkih tistega večera.

Večina ni obremenila Jurkoviča

Po poročanju RTV Slovenija je v sklepu zapisano, da je od skupno 26 zaslišanih domnevnih prič »Jurkoviča neposredno obremenila zgolj ena priča, medtem ko je na drugi strani kar šest prič, ki naj bi udarec neposredno zaznale, jasno izpovedalo, da obdolženi ni storilec obravnavanega kaznivega dejanja ter da je kar pet od teh prič kot storilca poimensko izpostavilo drugo osebo.«

Po poročanju RTV Slovenija je ena izmed prič povedala, da je oškodovanec Sabrijanu začel govoriti, da naj izginejo. Po njenih besedah je nato Sabrijan rekel, da ne gre, ker ni nič naredil. Priča je nato povedala, da je za tem prišel varnostnik, ki je prijel oškodovanca pod roko ter ga odpeljal stran, nakar pa naj bi iz diskoteke prišel drugi osumljeni do oškodovanca in ga udaril preko varnostnika v predel brade oziroma spodnji del obraza.

Druga priča pa je dejala, da je slišala, ko je Šutar začel kričati na oba, nakar pa naj bi ga drugo osumljeni udaril v glavo, za tem pa naj bi Šutar padel na tla, pri tem pa naj bi močno počilo. Tudi Jurkovič je v pogovoru za omenjeno televizijo sam povedal, da ni on storilec.