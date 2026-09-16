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ARMIN ĐUTOVIĆ

Objavljen pretresljiv posnetek policijske intervencije v Ljubljani: po njej je umrl oče šestih otrok (VIDEO)

Zaradi dogodka je obtoženih šest policistov Policijske postaje Ljubljana Center, o njihovi odgovornosti pa še odloča sodišče.
Pokojni 37-letni Armin Đutović. FOTO: Osebni Arhiv
Pokojni 37-letni Armin Đutović. FOTO: Osebni Arhiv
M. U.
 16. 9. 2026 | 19:04
 16. 9. 2026 | 19:17
3:40
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V javnosti je zaokrožil pretresljiv posnetek policijske intervencije v središču Ljubljane, po kateri je umrl 37-letni Armin Đutović, oče šestih mladoletnih otrok. Zaradi dogodka je obtoženih šest policistov Policijske postaje Ljubljana Center, o njihovi odgovornosti pa še odloča sodišče.

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Po Arminovi smrti spregovoril policist: zanika, da mu med intervencijo ni pomagal

Usodni dogodek se je zgodil 8. decembra 2024 na Čopovi ulici. Policijo so takrat poklicali zaradi prijave, da moški razmetava in poškoduje stole na terasi gostinskega lokala. Po navedbah policije je Đutović nato udaril nizozemskega državljana, med policijskim postopkom pa naj bi se upiral in poskušal pobegniti. Policijski opis dogajanja s takratnega 8. decembra, ki se je končalo na Čopovi sredi Ljubljane, se je tako začelo: »Osumljenec je kršil javni red in mir s tem, da je razmetaval stole na terasi enega izmed gostinskih lokalov ter jih tudi poškodoval, nato pa odšel.« Tam so policisti ujeli Armina Đutovića. »Ker se je aktivno uprl, so bila zoper njega uporabljena prisilna sredstva. V času postopka je osumljenec izgubil zavest, zaradi česar so mu policisti dali prvo pomoč, v nadaljevanju pa so ga predali v oskrbo zdravstvenemu osebju,« so dogajanje takrat pojasnjevali na policiji.

V primeru smrti Armina Đutovića se je pred sodiščem odprlo novo vprašanje. Dvainpetdesetletni policist Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki so 8. decembra 2024 sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, želi iz sodnega spisa izločiti posnetke policijske telesne kamere. FOTO: Dejan Javornik/Osebni arhiv
V primeru smrti Armina Đutovića se je pred sodiščem odprlo novo vprašanje. Dvainpetdesetletni policist Tomaž Podobnik, eden od policistov, ki so 8. decembra 2024 sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, želi iz sodnega spisa izločiti posnetke policijske telesne kamere. FOTO: Dejan Javornik/Osebni arhiv

Tožilstvo enemu policistu očita nepravilno uporabo prijema

Specializirano državno tožilstvo policistu Janu Dovniku očita, da naj bi med intervencijo nepravilno uporabil davljenje od zadaj in pritisk na vrat nadaljeval tudi po tem, ko je Đutović izgubil zavest. Obtožen je povzročitve smrti iz malomarnosti.

Posnetek, ki je zdaj prišel v javnost, prikazuje le del intervencije in sam po sebi ne predstavlja končne ugotovitve o odgovornosti katerega od vpletenih.

Preostalih pet policistov, Tomaž Podobnik, Tomi Brdnik, Marko Goleš, Maja Vojsk in Nika Marčič, je obtoženih opustitve pomoči. Po navedbah tožilstva Đutovićevega dihanja niso pravočasno preverili, oživljanje pa naj bi se začelo šele več kot štiri minute po srčnem zastoju. Gre za očitke iz kazenskega postopka, ki še ni pravnomočno končan. Đutović je zaradi pomanjkanja kisika utrpel hudo in nepopravljivo poškodbo možganov. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer je tri dni pozneje, 11. decembra 2024, umrl. A uradna razlaga dogodka je pri družini pokojnega sprožila več vprašanj, kot ponudila odgovorov. Armin Đutović naj bi namreč po navedbah družine pred tragičnim dnem imel zdravstvene težave. »Ni bil oborožen, med postopkom je doživel srčni zastoj. Zakaj je policija uporabila silo proti posamezniku, ki se je predal, kljub znanim psihičnim težavam? Ali so ga policisti oživljali?« se je spraševal njegov brat Adel, ki ga javnost pozna kot zmagovalca oddaje Sanjska ženska pred slabima dvema desetletjema, ko je osvojil srce Nine Osenar.

Notranji nadzor ugotovil nepravilnosti

Po poročanju portala GPMaljevac je notranji nadzor notranjega ministrstva že prej ugotovil nesorazmerno in nestrokovno uporabo prijema davljenja ter nezakonito in nesorazmerno uporabo fizične sile po tem, ko je bil Đutović že vklenjen. Ugotovljene naj bi bile tudi nepravilnosti pri nudenju prve pomoči.

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Policist bi odstranil posnetke tragedije na Čopovi ulici

Kazenski postopek še poteka, zato bo o krivdi in odgovornosti posameznih policistov odločilo Okrožno sodišče v Ljubljani. 

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