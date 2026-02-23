Obljubljali so mu bogastvo na kripto računu, a je sledil hladen tuš

Policisti Policijske postaje Tolmin so v soboto dopoldne obravnavali poskus spletne goljufije. Neznanci, ki so govorili v različnih jezikih, so moškega več dni klicali z različnih telefonskih številk. Vztrajali so, da ima odprt kripto račun z večjo vsoto sredstev, do katerih naj bi mu pomagali. Po več pogovorih so ga prepričali, da je na telefon namestil več aplikacij. Prek njih so mu prikazali navidezen kripto račun z domnevnim stanjem. Zatem so želeli dostop do njegove spletne banke in prenos »sredstev« na njegov bančni račun. Čeprav jim je večkrat jasno povedal, da ne bo sodeloval, so nadaljevali. Več dni. V tem času so uspeli pridobiti nekaj njegovih osebnih podatkov. A občan je posumil, da nekaj ni v redu. Pravočasno je ukrepal, blokiral dostop do mobilne banke in tako preprečil finančno škodo. O primeru so obvestili tudi Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Spletni prevaranti, kot kaže, lahko delujejo tudi sistematično in potrpežljivo, da bi se okoristili na račun nič hudega slutečih državljanov. Z vztrajnimi klici gradijo zaupanje in na prvi pogled delujejo strokovno. Zato je včasih še težje ugotoviti, da gre v resnici za prevaro.

Policija opozarja, naj ljudje ob takšnih klicih ostanejo zadržani. Neznancem ne posredujte podatkov, ne nameščajte programov po njihovih navodilih in nikomur ne omogočajte vpogleda v svojo spletno banko. Če posumite, da gre za prevaro, shranite sporočila in številke ter se obrnite na policijo in svojo banko. Hitro ukrepanje je ključno.