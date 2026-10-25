Obljubljali so mu lahek zaslužek, nato je sledil šok! Občan ostal brez 16.500 evrov

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so v 24 urah prejeli 341 klicev občanov. 69 klicev je bilo interventnih. 27 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete.

Spletna goljufija

S PU Celje sporočajo, da policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo spletno goljufijo, v kateri je oškodovanec izgubil 16.500 evrov. Občan se je odzval na oglas iz meseca junija, ki je obljubljal lahek zaslužek z vlaganjem na borzi. Preko svojega bančnega računa je denar nakazoval na različne naslove, da je bil prevaran, pa je izvedel šele po obvestilu banke, da je njegov borzni račun popolnoma prazen.

Vlomili v stanovanjsko hišo

V dopoldanskem času so neznani storilci v Celju vlomili tudi v stanovanjsko hišo. Odtujili so kuverto s 1.500 evri gotovine in zlatnino ter lastnico s tem oškodovali za okoli 3500 evrov.