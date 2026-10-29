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Oborožen rop v Kranju! Zamaskirana moška s pištolama vdrla v trgovino in zahtevala denar

Podrobnosti o identiteti osumljencev, višini ukradenega zneska in okoliščinah prijetja za zdaj na PU Kranj niso razkrili.
Podrobnosti o identiteti osumljencev, višini ukradenega zneska in okoliščinah prijetja za zdaj na PU Kranj niso razkrili. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui 
Podrobnosti o identiteti osumljencev, višini ukradenega zneska in okoliščinah prijetja za zdaj na PU Kranj niso razkrili. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui 
M. U.
 29. 10. 2026 | 07:58
 29. 10. 2026 | 09:17
2:05
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V Kranju se je v sredo zvečer odvijala prava drama. Dva zamaskirana moška sta vstopila v trgovino in zaposlenim zagrozila s pištolama. Z denarjem sta pobegnila, a so ju kmalu izsledili in jima odvzeli prostost.

Grožnje sta podkrepila z orožjem

Vsak od njiju je namreč v roki držal pištolo. Moška sta si prilastila denar in nato pobegnila neznano kam. K sreči med ropom ni bil nihče telesno poškodovan.

Policisti hitro izsledili osumljenca

Na kraj so prihiteli policisti, zavarovali območje in opravili ogled. Nemudoma so začeli zbirati obvestila in iskati storilca. Njihovo delo je kmalu obrodilo sadove.

Kranjski policisti preverjajo tudi, ali bi bila osumljenca lahko povezana z drugimi kaznivimi dejanji in ali obstajajo še drugi oškodovanci. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui
Kranjski policisti preverjajo tudi, ali bi bila osumljenca lahko povezana z drugimi kaznivimi dejanji in ali obstajajo še drugi oškodovanci. (slika je simbolična) FOTO: Delo Ui

»S policijskimi aktivnostmi smo v nadaljevanju izsledili dve osumljeni osebi ter jima odredili pridržanje,« so sporočili s Policijske uprave Kranj. Podrobnosti o identiteti osumljencev, višini ukradenega zneska in okoliščinah prijetja za zdaj niso razkrili.

Preiskujejo tudi morebitna druga kazniva dejanja

Kriminalistična preiskava še intenzivno poteka, zato policisti dodatnih informacij trenutno ne morejo posredovati. Več podrobnosti napovedujejo v prihodnjih dneh. Preverjajo tudi, ali bi bila osumljenca lahko povezana z drugimi kaznivimi dejanji in ali obstajajo še drugi oškodovanci. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Ob tem so policisti poudarili, da se odzovejo na vsak klic in si prizadevajo čim hitreje priti na kraj dogodka. »Skrb za varnost življenja in premoženja je na prvem mestu. To je naše poslanstvo. Želimo, da živite varno in da je varno vaše premoženje!« so še sporočili.

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