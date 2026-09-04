Oborožen rop v Kuzmi! Storilec pobegnil proti gozdu, policija opozarja občane

V Kuzmi je danes malo pred poldnevom prišlo do oboroženega ropa pri obmejni trgovini. Zamaskirani moški je po doslej zbranih informacijah pristopil do varnostnika in ga oropal, nato pa peš pobegnil. Policisti ga intenzivno iščejo, občane pa opozarjajo, naj bodo previdni.

Policisti so bili o ropu obveščeni danes malo pred 12. uro. Po prvih informacijah je oborožen moški pristopil do varnostnika in mu odtujil dnevni izkupiček. Po dejanju je s kraja pobegnil peš, in sicer za objekt trgovine v smeri gozda.

Policisti so nemudoma zavarovali kraj dogodka in začeli zbirati prva obvestila. V okolici so postavili tudi blokadne točke, iskanje pobeglega storilca pa še vedno intenzivno poteka.

Po opisu policije je storilec visok približno 170 centimetrov. Oblečen je bil v črna oblačila, čez celoten obraz pa je imel masko z izrezom za oči. Med ropom je govoril s štajerskim naglasom. Ker gre za oboroženo osebo, policija občane poziva k previdnosti. Posebej opozarjajo, naj ljudje sami ne poskušajo vzpostaviti stika z njim.

Vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o dogodku ali storilcu, policija poziva, naj to nemudoma sporočijo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Več informacij bo policija posredovala po končanem ogledu kraja in po tem, ko bodo zbrali vsa obvestila.