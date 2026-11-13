Oborožen rop v Ljubljani: »Sin zalotil tri neznance v stanovanju, družina ponuja 3000 evrov nagrade«

Na družbenih omrežjih se je pojavil pretresljiv zapis o domnevnem oboroženem ropu, ki naj bi se v četrtek popoldne zgodil v ljubljanskem Trnovem. Po navedbah avtorja objave je njegov sin v stanovanju zalotil tri neznance, ti pa naj bi ga napadli. Eden izmed njih naj bi imel pri sebi tudi orožje, ki naj bi ga med napadom uporabil. Družina zdaj išče informacije o storilcih in ponuja denarno nagrado v višini 3000 evrov.

Po navedbah iz objave se je dogodek zgodil v četrtek, 12. novembra 2026, okoli 16.30, ko je sin avtorja zapisa v stanovanju v Trnovem naletel na tri neznane osebe. »Ko jih je presenetil, so ga napadli, pri čemer je eden od napadalceV imel pri sebi orožje in ga celo uporabil. Po izjavah prič, so se odpeljali s starejšim sivim oziroma srebrnim audijem « je zapisal oče, ki domneva, da so bile registrske tablice vozila ukradene.

Družina se je zato obrnila na javnost in pozvala vse, ki so bili v času dogodka v bližini ali so opazili oziroma slišali kaj nenavadnega, naj se jim oglasijo.

Za informacije ponujajo 3000 evrov

»Za informacije, ki bi pripeljale do odkritja in identifikacije napadalcev, ponujamo denarno nagrado v višini 3000 evrov,« so zapisali v objavi. Dodali so, da je dobrodošla vsaka informacija, in zagotovili popolno diskretnost. Javnost so pozvali tudi k deljenju objave, da bi informacije dosegle čim več ljudi.

Z vprašanji smo se obrnili tudi na PU Ljubljana, njihov odgovor pa objavimo takoj, ko ga prejmemo.