Obsežna akcija na Gorenjskem se je končala tragično

V sredo popoldan, ob 15. uri, so se na območju Bukovice in Stirpnika v občini Škofja pod vodstvom policije zbrali številni gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Bukovica, Gosteče, Stara Loka, Škofja Loka in Virmaše Sveti Duh, gasilcem so se pridružili še gorski reševalci Gorske reševalne službe Škofja Loka, pa vodniki reševalnih psov Gorske reševalne službe, dve ekipi zveze reševalnih potapljačev in še skupina za iskanje pogrešanih oseb.

Kljub obsežni iskalni akciji in vsem naporom, da bi pogrešano osebo našli živo in zdravo, se je sedem ur pozneje, malo pred polnočjo iskalna akcija končala tragično. »Ob 23.50 so našli preminulo pogrešano osebo,« so zapisali na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

S PU Kranj so danes potrdili, da so bili sinoči obveščeni o pogrešani 68-letni osebi na območju Škofje Loke. V iskalni akciji so osebo našli mrtvo, po do sedaj zbranih obvestilih pa smrt ni posledica kakršnegakoli kaznivega ravnanja.

Policisti bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.