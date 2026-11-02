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IZGUBILA SE JE

Obsežna iskalna akcija na Krasu: 78-letnica z demenco izginila od doma

Obsežna iskalna akcija na Krasu: 78-letnica z demenco izginila od doma, našli so jo podhlajeno v gozdu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo Ai
N. Č.
 2. 11. 2026 | 08:41
 2. 11. 2026 | 08:41
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Na območju Komna je stekla obsežna iskalna akcija za 78-letno žensko, ki boleha za demenco. V zgodnjih jutranjih urah je zapustila dom in odšla neznano kam. V iskanje so se vključili policisti, gasilci, vodniki reševalnih psov in številni drugi. Po več urah iskanja so jo našli v gozdu, približno kilometer od ceste.

Policisti so bili o pogrešanju 78-letnice obveščeni ob 8.24. Takoj so začeli pregledovati okolico njenega doma, bližnje ceste, naselja in kraje, kjer se je ženska že zadrževala v preteklosti.

V obsežni iskalni akciji so sodelovali policisti iz več policijskih enot, pri iskanju pa so si pomagali tudi z dronom, službenimi psi in helikopterjem. Pridružili so se jim gasilci, vodniki reševalnih psov, svojci in občani.

Našla jo je občanka, bila je podhlajena

Iskanje se je okoli 12.15 srečno končalo. Ena od občank je pogrešano 78-letnico našla v gozdu na območju Komna, približno kilometer od ceste. Na kraj so nemudoma napotili policiste in reševalce. Zdravnik je ugotovil, da ženska ni utrpela novih poškodb, vendar je bila podhlajena.

Reševalci so jo zato z reševalnim vozilom odpeljali na preventivni pregled v Splošno bolnišnico Šempeter pri Novi Gorici.

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