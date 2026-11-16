Obsežna nesreča: verižno trčenje zaprlo gorenjsko avtocesto proti Ljubljani

Na gorenjski avtocesti A2 je v ponedeljek, 16. novembra, med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani prišlo do verižnega trčenja. Prvo prometno obvestilo je ob 17.57 navajalo oviran promet, v podatkih, zajetih ob 18.21, pa je bilo smerno vozišče v celoti zaprto.

Poldrugi kilometer zastoja

Obvoz je urejen po regionalni cesti med priključkoma Naklo in Kranj zahod. Ob 18.21 je bil na avtocesti zabeležen poldrugi kilometer dolg zastoj. Podrobnosti o številu udeleženih vozil in morebitnih poškodovanih za zdaj še niso objavljene.