Obsodili Iranca, ki je na Brniku zabodel bivšo: »Takšen vbod se uporablja pri usmrtitvah ranjenih živali«

ZAPORNA KAZEN

Truplo je na parkirišču našel zaposleni na brniškem letališču, ki se je po končani izmeni vračal domov.

Petindvajset let zapora. To je kazen, ki si ji po prepričanju petčlanskega sodnega senata kranjskega okrožnega sodišča zasluži Iranec Mohammad Esmaeil Owjfard za umor svoje nekdanje žene Moosavi Nejad Atiyehalsadat. Zgodilo se je 7. novembra 2024 na parkirišču pred ljubljanskim letališčem, kjer jo je pričakal z nožem v roki. Nanjo je prežal v bližini njenega vozila, kamor je prišla po pristanku letala, ki je iz Istanbula priletelo na Brnik okoli 19.20. 7. 11. 2024 Iranec na parkirišču letališča ubije nekdanjo ženo. 9. 11. 2024 Izsledijo ga na njegovem delovnem mestu v Celovcu. 2. 4. 2025 Na ...